Украинский теннисист стал финалистом соревнований в Германии

КИЕВ. 21 августа. УНН. В рамках парного разряда турнира по теннису категории "челленджер" в Люденшайде (Германия), в финал прошел украинец Денис Молчанов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

В 1/2 финала украинского-Казахстанская пара была сильнее третьих сеяных, дуэта Андре Бегеманн / Альбано Оливетти — 7:6 (4), 7:5. Матч длился полтора часа.

В финале украинская-Казахстанская пара встретится с хорватами Матфеем и Иоанном Шабанов.

Дополнение

В текущем сезоне Молчанов и Недовесов уже выиграли четыре титула на “Челленджер”.