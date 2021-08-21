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Украинский теннисист стал финалистом соревнований в Германии

Украинский теннисист стал финалистом соревнований в Германии

КИЕВ. 21 августа. УНН. В рамках парного разряда турнира по теннису категории "челленджер" в Люденшайде (Германия), в финал прошел украинец Денис Молчанов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

В 1/2 финала украинского-Казахстанская пара была сильнее третьих сеяных, дуэта Андре Бегеманн / Альбано Оливетти — 7:6 (4), 7:5. Матч длился полтора часа.

В финале украинская-Казахстанская пара встретится с хорватами Матфеем и Иоанном Шабанов.

Дополнение

В текущем сезоне Молчанов и Недовесов уже выиграли четыре титула на “Челленджер”.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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