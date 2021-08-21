Вашингтон совместно с Лондоном ввели санкции против России на годовщину отравления Навального

КИЕВ. 21 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки присоединились 20 августа к Великобритании в скоординированном введении санкций в отношении России на годовщину попытки убийства российского оппозиционного деятеля Алексея Навального с использованием российской боевого ядовитого вещества из серии химического оружия "Новичок". Об этом говорится в сообщении Госдепа, передает УНН.

Детали

В совместном заявлении правительств Соединенных Штатов и Великобритании к годовщине отравления Навального выражается сожаление по поводу того, что Россия до сих пор не расследовала попытки убийства оппозиционера. Они также выступили в поддержку аналогичных санкций, которые были бы введены их международными партнерами, и заявили, что будут координировать с ними свои санкционные действия.

Отмечается, что это второй раунд санкций по России в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием и его уничтожения. Среди непосредственных ограничений — санкции в отношении импорта из России стрелкового оружия и боеприпасов к нему и новые ограничения на экспорт в Россию ядерных и ракетных и связанных с ними технологий в Россию. В частности, санкции вводятся и по другим законодательным актам США.

Дополнение

Министерство финансов США сообщило, что с его стороны речь идет уже о третий круг санкций в ответ на использование Россией веществ типа “Новичок” против собственных граждан (кроме Навального, ими травили в Великобритании двойного агента России Сергея Скрипача и его дочь, что также привело к гибели британской гражданки и отравления еще одного британца).

Под эти санкции попали девять физических лиц, из них восемь работников Федеральной службы безопасности России, и два учреждения — Институт криминалистики ФСБ и Государственный научно-исследовательский институт военной медицины.

Госдепартамент добавил в список 27-и научный центр и 33-й центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России за их роль в развитии российских возможностей относительно химического оружия.

Напомним

Накануне Великобритания ввела санкции против семи работников ФСБ, которые, как заявили в Лондоне, непосредственно причастные к планированию или выполнения отравления Навального. Как заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, этот шаг — предупреждение России, что “любое использование химического оружия российским государством нарушает международное право, и должно быть произведено прозрачное уголовное расследование” в таких случаях, как отравление Навального боевым химическим веществом.

В новых списках США также есть все эти семь, рядом с другими, отмечает “Радио Свобода”.