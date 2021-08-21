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Представитель Украины завоевал первую медаль на юниорском ЧМ по легкой атлетике

Представитель Украины завоевал первую медаль на юниорском ЧМ по легкой атлетике

КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинский спортсмен Артур Фельфнер завоевал награду на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике в Найроби (Кения), информирует УНН со ссылкой на сайт ФЛАУ.

Детали

В первой попытке Фельфнер метнул копье на 76,31 м, с которыми он лидировал в третьей попытки, когда финн Янне Ляспя смог опередить украинца и выйти вперед (76,46 м). В течение соревнований воспитаннику Вячеслава Римка удалось немного улучшить результат (76,32 м), однако к чемпионству все же не хватило 14 сантиметров. Вслед за золотом юниорского чемпионата Европы Фельфнер привезет в Украину “серебро” юниорского чемпионата мира.

Цитата

“Уровень соревнований был достаточно высоким, даже не ожидал такого. Хочу вернуться в Украину и мотивировать юных атлетов, показать, что они могут выиграть „серебро“ или даже „золото“, если стремиться этого и работать ради своей цели”, — сказал серебряный призер.

Дополнение

Накануне из-за ливня финал по прыжкам с шестом среди юниоров перенесли на 20 августа. Украина в секторе представляли двое атлетов — бронзовый призер чемпионата Европы U-20 Александр Онуфриев и Никита Строгалев. Строгалев, со второй попытки преодолев 5,20 м, установил личный рекорд и вошел в шестерку сильнейших. Ученик и сын Анжелы Балахоновой и Вадима Строгалева — пятый.

Источник: УНН
Теги: спорт, легкая атлетика
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