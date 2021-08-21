Представитель Украины завоевал первую медаль на юниорском ЧМ по легкой атлетике

КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинский спортсмен Артур Фельфнер завоевал награду на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике в Найроби (Кения), информирует УНН со ссылкой на сайт ФЛАУ.

Детали

В первой попытке Фельфнер метнул копье на 76,31 м, с которыми он лидировал в третьей попытки, когда финн Янне Ляспя смог опередить украинца и выйти вперед (76,46 м). В течение соревнований воспитаннику Вячеслава Римка удалось немного улучшить результат (76,32 м), однако к чемпионству все же не хватило 14 сантиметров. Вслед за золотом юниорского чемпионата Европы Фельфнер привезет в Украину “серебро” юниорского чемпионата мира.

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“Уровень соревнований был достаточно высоким, даже не ожидал такого. Хочу вернуться в Украину и мотивировать юных атлетов, показать, что они могут выиграть „серебро“ или даже „золото“, если стремиться этого и работать ради своей цели”, — сказал серебряный призер.

Дополнение

Накануне из-за ливня финал по прыжкам с шестом среди юниоров перенесли на 20 августа. Украина в секторе представляли двое атлетов — бронзовый призер чемпионата Европы U-20 Александр Онуфриев и Никита Строгалев. Строгалев, со второй попытки преодолев 5,20 м, установил личный рекорд и вошел в шестерку сильнейших. Ученик и сын Анжелы Балахоновой и Вадима Строгалева — пятый.