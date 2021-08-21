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Украинка завоевала звание вице-чемпионки Европы по шахматам

Украинка завоевала звание вице-чемпионки Европы по шахматам

КИЕВ. 21 августа. УНН. Финишировал личный чемпионат Европы среди женщин. Украина Юлия Осьмак завоевала медаль престижных соревнований. Об этом сообщает Федерация шахмат Украины, передает УНН.

Детали

Среди более ста участников были четыре представительницы Украины. Лучший результат среди девушек показала Юлия Осьмак, которая набрала 8,5 очков из 11 и заняла второе место.

Немного не хватило до пьедестала другой представительницы Украины — Наталья Букса набрала 8 очков и разделила 3 и 4 места, однако, по дополнительным показателям стала четвертой.

А чемпионкой стала Элина Даниелян (Армения), набравшая 9 очков.

Дополнение

Наша Ирина Петрова стала 75-й, а Марица Цирюльник — девяносто третьего.

Источник: УНН
Теги: спорт, шахматы
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