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Ребров одержал победу в дебютном матче за новый клуб

Ребров одержал победу в дебютном матче за новый клуб

КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинский тренер Сергей Ребров, который летом возглавил арабский ФК "Аль-Айн", провел свой первый официальный матч во главе коллектива, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

В матче первого тура чемпионата ОАЭ коллектив Реброва одержал уверенную победу на “Хаурия-Факкане”. Поединок завершился с цифрами 3:1 в пользу команды украинского специалиста.

У победителей дубль оформил африканский нападающий Лаба, а также Куами.

Примечательно, что в начале августа Реброва называли главным кандидатом на пост нового наставника сборной Украины. Однако сам специалист заявил, что останется работать в ОАЭ.

Справка

“Аль-Айн” — рекордсмен национального чемпионата по количеству трофеев (13). Также команда семь раз выигрывала Кубок страны и пять раз Суперкубок.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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