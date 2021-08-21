Ураган "Грейс" третьей категории обрушился на Мексику

КИЕВ. 21 августа. УНН. Тропический ураган "Грейс" в субботу усилился и достиг третьей категории (по шкале Саффира - Симпсона), когда зашел на территорию восточного побережья Мексики. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным ведомства, в настоящее время “Грейс” находится в считанных километрах от города Поса-Рика-де-Идальго в одноименном муниципалитети. Ураган движется в западном направлении со скоростью примерно 4 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления увеличилась до 54 м/с.

Согласно оценкам центра, ураган может поднять уровень воды на более чем 2 м в зоне своего распространения. В сообщении отмечается, что у побережья могут возникнуть сильные волны.

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Напомним

В четверг ураган первой категории “Грейс” обрушился на штат Кинтана-Роо на полуострове Юкатан. По данным властей, атмосферное явление принесло незначительный материальный ущерб и не привело к гибели людей. К настоящему времени власть возобновила подачу энергоснабжения более чем для 60% пользователей, которые остались без электричества из-за разгула стихии.

Дополнение

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.