В Киеве мужчина наехал на журналистку и скрылся с места происшествия. В отношении водителя начато уголовное производство

КИЕВ. 21 августа. УНН. Водитель автомобиля Acura совершил наезд на женщину и скрылся с места ДТП. Правонарушитель установлен, с ним общаются следователи. Начато уголовное производство, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

В МВД сообщили, что 20 августа, на перекрестке улиц Жилянская и ул.Короленковская, что в Голосеевском районе Киева, водитель автомобиля Acura совершил наезд на ногу женщине. После наезда на потерпевшую правонарушитель скрылся с места происшествия.

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"Полицейские оперативно установили водителя и за несколько часов разыскали его. Это 33-летний миcцевий житель. Сейчас с ним общаются полицейские и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту следователи полиции Киева начали уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - говорится в сообщении МВД.

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Потерпевшая - украинская журналистка

Вечером 20 августа во своем Facebook аккаунте журналистка Наталья Влащенко сообщила об аналогичном ДТП. По ее словам, кроме самой Влащенко на месте происшествия находился еще и инспектор полиции.