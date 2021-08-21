Талибан обещает скоро представить систему управления Афганистаном

КИЕВ. 21 августа. УНН. Радикальное движение “Талибан” намерено в ближайшее время представить новую политическую систему, в соответствии с которой будет осуществляться управление Афганистаном. Об этом представитель талибов сообщил в субботу в интервью агентству Reuters, пишет УНН.

Детали

“Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления (страной) в ближайшие недели”, — сказал он. Представитель радикалов добавил, что новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения.

Отмечается, что “Талибан” на переговорах обсудит обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях.

Согласно договоренностям Кабула и США о выводе западных сил, Афганистан не должен вновь стать плацдармом для международного терроризма. Представитель талибов не привел подробностей обсуждения.​​​​​

Также “Талибан” отверг свою причастность к беспорядкам в аэропорту Кабула, объяснив их возникновение отсутствием четкого плана эвакуации.

“Запад мог бы разработать план эвакуации получше”, — сказал представитель движения.

С тех пор, как “Талибан” установил контроль над Афганистаном, многие гуманитарные и правозащитные организации сообщали о жестоких мерах, принимаемых членами движения в ответ на протесты против новой власти, пишет Reuters.

“Мы слышали о некоторых случаях зверств и преступлений против гражданских, — сказал представитель движения. — Если талибы нарушают закон и порядок, будут проведены расследования”.

Справка

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение “Талибан” развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.