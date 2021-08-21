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Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы по случаю празднования Дня независимости

Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы по случаю празднования Дня независимости

КИЕВ. 21 августа. УНН. В период проведения в Украине мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Дня Государственного Флага Украины, с 9:00 21 августа по 9:00 25 августа, подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы. Об этом УНН сообщили в ГСЧС.

Цитата

“В этот период осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия, а также в международных аэропортах „Борисполь“ и „Киев“”, — говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, организовано межведомственное взаимодействие и проводятся работы по предупреждению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, соблюдения требований законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности с обслуживающим персоналом на объектах, которые будут задействованы в проведении мероприятий.

Всего на территории Украины на дежурстве находится около 8 600 спасателей и 2 800 единиц техники ГСЧС, в том числе почти 700 спасателей и 110 единиц техники на объектах проведения праздничных мероприятий. Организовано дежурство 9 воздушных судов, из них один самолет и два вертолета в аэропорту “Киев”. В готовности находится 28 пиротехнических расчетов.

Добавим

Украина будет праздновать 30-ю годовщину независимости 24 августа. В этот день по всей стране запланированы праздничные мероприятия, а в Киеве состоится военный парад.

Источник: УНН
Теги: Украина, День Независимости, ГСЧС
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