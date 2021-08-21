Данилов о санкциях РФ: это лучший подарок к 30-летию Независимости Украины

КИЕВ. 21 августа. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов, который попал в санкционный список России назвал это лучшим подарком к 30-летию Независимости Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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“Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Кремль ввел санкции в отношении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства”, — заявил Данилов.

Детали

В частности он пообещал оправдать “высокое доверие” и сделать еще больше в должности Секретаря СНБО.

“Обещаю сделать еще больше в должности Секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствия „русского мира“ и его агентов влияния в украинской жизни — как говорят в народе, „чтобы и духу не было“!”, — добавил Данилов.

Контекст

Речь идет об экономических санкциях, которые Россия ввела против 73 украинцев. В список попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. Также в список включены первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, депутат Верховной Рады Александр Дубинский, бывший заместитель министра иностранных дел, а ныне — советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, бывшая нардеп Рады Надежда Савченко и другие.