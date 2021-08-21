Талибан обещает нести ответственность за свои действия и расследовать сообщения о репрессиях в Афганистане

КИЕВ. 21 августа. УНН. “Талибан” будет нести ответственность за свои действия и расследует сообщения о репрессиях и зверствах, совершенных его членами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как рассказал изданию на условиях анонимности один чиновник, группа планирует подготовить новую модель управления Афганистаном в течение следующих нескольких недель.

Прошла всего неделя с тех пор, как талибы завершили молниеносный захват страны и наконец вошли в Кабул в прошлое воскресенье без единого выстрела.

С тех пор отдельные афганцы и международные группы по оказанию помощи и правозащитников сообщали о жестких ответных мерах против протестов и облав на тех, кто ранее занимал государственные должности, критиковал Талибан или работал с американцами.

“Мы слышали о некоторых случаях зверств и преступлений против гражданского населения. Если талибы (участники) решают эти проблемы с законом и порядком, они будут расследованы”, — заявил чиновник.

Также он заявил, что новая структура управления страной не будет демократией по западному определению, но “она защитит права каждого”.

“Правовые, религиозные и внешнеполитические эксперты движения” Талибан “намерены представить новую структуру управления в ближайшие несколько недель”, — сказал чиновник.

К слову, чиновник отказался комментировать сообщения отечественных СМИ о том, что Мулла Барадар, глава политического офиса талибов, прибыл в Кабул.

“Процесс эвакуации идет медленно и рискованно, потому что мы не хотим столкновений с членами Талибана или гражданскими лицами за пределами аэропорта”, — сказал чиновник.

Дополнение

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.