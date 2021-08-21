Кулеба о санкциях Москвы: Россия обещала отомстить мне за Крымскую платформу

КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава Министерства иностранных Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на санкции Российской Федерации против украинских чиновников и политиков, объяснив это желание Москвы отомстить за Крымскую платформу, пишет УНН со ссылкой на его Twitter.

Цитата

“Россия обещала, что отомстит мне за Крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым — это Украина”, — написал он.

Контекст

Речь идет об экономических санкциях, которые Россия ввела против 73 украинский. В список попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. Также в список включены первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, депутат Верховной Рады Александр Дубинский, бывший заместитель министра иностранных дел, а ныне — советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, бывшая нардеп Рады Надежда Савченко и другие.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, который попал в санкционный список России назвал это лучшим подарком к 30-летию Независимости Украины.