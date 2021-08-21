Госсекретарь США назвал страны, которые будут помогать с эвакуацией беженцев из Афганистана: среди них Украина

КИЕВ. 21 августа. УНН. Ряд стран, в том числе Украина, предложили США свою помощь в эвакуации афганцев из Кабула. Об этом сообщил в пятницу на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, также это подтвердил в своем заявлении Госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет УНН.

Детали

“За последние дни мы мобилизовали глобальные усилия по дипломатическим каналам для эвакуации граждан США, сотрудников стран-партнеров и находящихся в зоне риска афганцев, — сказал он. — Мы выразили благодарность нашим партнерам, которые участвуют в операции. Бахрейн, Великобритания, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Таджикистан, Турция и Узбекистан уже перевозили американцев, других граждан через свою территорию или сделают это в ближайшее время”.

“Албания, Канада, Катар, Колумбия, Коста-Рика, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Руанда, Уганда, Украина и Чили предложили (содействие) в усилиях по перемещению афганцев”, — отметил Прайс.

Заявление Госсекретаря США

“За последние несколько дней Соединенные Штаты мобилизовали беспрецедентные глобальные усилия по дипломатическим каналам для эвакуации из Кабула американских граждан, персонала стран-партнеров и афганцев, находящихся в группе риска. Мы работаем круглосуточно, чтобы максимально ускорить эвакуацию; с 14 августа мы способствовали вылету примерно 13 тысяч человек на американских военных самолетах и продолжаем наращивать темпы операций”, — заявил Энтони Блинкен.

“Я хотел бы выразить особую благодарность нашим партнерам по всему миру, которые сыграли важную роль в этой операции. Бахрейн, Дания, Франция, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Узбекистан переправили или вскоре переправят американцев или, в некоторых обстоятельствах, других людей через свои территории в безопасное место”, — сообщил он.

Он также добавил, что: “Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда и Уганда также сделали щедрые предложения по переселению афганцев, находящихся в опасности. Мы глубоко ценим предложенную ими поддержку и гордимся тем, что сотрудничаем с ними в нашей общей поддержке афганского народа. Нас воодушевляют другие страны, которые также рассматривают возможность оказания поддержки. У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом и выполнение наших обязательств перед гражданами стран-партнеров и афганцами, находящимися в зоне риска”.

Напомним

Сегодня стало известно, что из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.