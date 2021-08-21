Поплавский, Дробович и более 30 нардепов: кто еще попал под свежие российские санкции. Полный список
КИЕВ. 21 августа. УНН. Под действие санкций российского правительства попали украинский певец Михаил Поплавский, директор Института нацпамяти Антон Дробович и более 30 народных депутатов 9-го созыва. УНН публикует полный список имен, которые обновились в постановлении Кабмина России от 20 августа о санкциях против украинцев.
Ограничения распространяются на:
1. Аликсийчук Александр Васильевич — украинский предприниматель, народный депутат Украины 9-го созыва;
2. Аристов Юрий Юрьевич — народный депутат Украины 9-го созыва, политик, украинский предприниматель;
3. Бабак Сергей Витальевич — народный депутат 9-го созыва, председатель комитет по вопросам образования, науки и инноваций в Верховной Раде Украины IX созыва (с 29 августа 2019)
4. Балога Виктор Иванович — народный депутат Украины 9 созыва;
5. Божик Валерий Иванович — народный депутат 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;
6. Бойко Елена Петровна — народный депутат Украины 8-го созыва;
7. Войцицкий Виктория Михайловна — украинский политик;
8. Володина Дарья Артемовна — народный депутат 9-го созыва, председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
9. Грановский Александр Геннадиевич — народный депутат 4-го созыва, бизнесмен;
10. Гриневецкий Сергей Рафаилович — бывший депутат Верховной Рады, действующий председатель Одесской областной государственной администрации с 27 ноября 2020 года;
11. Данилов Алексей Мячеславович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)
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12. Демедюк Сергей Васильевич — генерал полиции 3-го ранга, бывший начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 21 октября 2019;
13. Денисова Людмила Леонтьевна — Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
14. Джапарова Эмине Айяровна — украинская крымскотатарская политическая и государственная деятельница, журналистка, первый заместитель министра иностранных дел Украины;
15. Дробович Антон Эдуардович — директор Украинского института национальной памяти;
16. Дубинский Александр Анатольевич — народный депутат 9-го созыва;
17. Емец Леонид Александрович — бывший народный депутат Украины;
18. Ефремова Ирина Алексеевна — член Центральной избирательной комиссии в 2018-2019 гг;
19. Журжий Андрей Валерьевич — народный депутат Украины 8-го созыва;
20. Зеркаль Елена Владимировна — бывшая заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, с июня 2021 советник Министра энергетики Украины;
21. Касай Геннадий Александрович — народный депутат 9-го созыва;
22. Кауфман Борис Рафаилович — предприниматель;
23. Кираль Сергей Иванович;
24. Кирш Александр Викторович — бывший нардеп;
25. Киссе — народный депутат 9-го созыва;
26. Ковалев Александр Иванович- народный депутат Украины 9-го созыва;
27. Ковальчук Наталья Владимировна — бывший нардеп;
28. Колесник Анна Сергеевна — народный депутат 9-го созыва;
29. Копанчук Елена Евгеньевна — народный депутат 9-го созыва;
30. Красов Алексей Игоревич — народный депутат 9-го созыва;
31. Кришин Олег Юрьевич — народный депутат Украины 8-го созыва;
32. Кулеба Дмитрий Иванович — министр иностранных дел Украины;
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33. Культенко Артем Валерьевич — народный депутат 9-го созыва;
34. Куренной Владимир Константинович — бывший нардеп;
35. Кушнир Игорь Николаевич — президент Киевгорстроя, вице-президент Строительной палаты Украины;
36. Леонов Алексей Александрович — народный депутат 9-го созыва;
37. Левочкин Сергей Владимирович — бывший глава Администрации Президента Украины, экс-народный депутат Украины, предприниматель;
38. Левочкина Юлия Владимировна — народный депутат, сестра Сергея Левочкина.
39. Лукашев Александр Анатольевич — народный депутат 9-го созыва;
40. Ляшенко Анастасия Алексеевна — народный депутат 9-го созыва;
41. Макаренко Михаил Васильевич — народный депутат 9-го созыва;
42. Маркевич Ярослав Владимирович — народный депутат 8-го созыва;
43. Марумяк Олег Романович — народный депутат 9-го созыва;
44. Матиос Мария Васильевна — писательница, сестра бывшего военного прокурора Украины Анатолия Матиоса;
45. Маткивский Богдан Миронович — бывший народный депутат;
46. Мейдич Олег Леонидович — народный депутат 9-го созыва;
47. Минько Сергей Анатолиевич — народный депутат 9-го созыва;
48. Мищенко Сергей Григорьевич — народный депутат 8-го созыва;
49. Негой Федор Федорович — бывший нардеп;
50. Нестеренко Кирилл Александрович — народный депутат 9-го созыва;
51. Никонов Игорь Владимирович — предприниматель, советник мэра Киева Виталия Кличко;
52. Новак Наталья Васильевна — народный депутат 8-го созыва;
53. Одарченко Андрей Николаевич — народный депутат 9-го созыва;
54. Одарченко — бывший председатель Херсонской областной государственной администрации, экс-нардеп.
55. Осмоловская Алена Александровна;
56. Паламарчук Николай Петрович — бывший народный депутат Украины. Генерал полиции первого ранга в отставке;
57. Палица Игорь Петрович — бывший председатель Одесской областной государственной администрации, народный депутат 9-го созыва;
58. Пацкан Валерий Васильевич — бывший нардеп, председатель Счетной палаты Украины;
59. Пашковский Максим Игоревич — народный депутат 9-го созыва;
60. Пидлисецкий Лев Теофилович — бывший Народный депутат Украины;
61. Поляк Владислав Николаевич — народный депутат 9-го созыва;
62. Пономарев Александр Сергеевич — народный депутат 8-го созыва;
63. Поплавский Михаил Михайлович — певец, экс-нардеп, ректор Киевского университета культуры и искусств;
64. Резниченко Валентин Михайлович- бывший председатель Запорожской областной государственной администрации;
65. Романова Анна Анатольевна — экс-нардеп;
66. Романюк Роман Сергеевич — бывший Народный депутат Украины;
67. Рублев Вячеслав Владимирович — народный депутат 9-го созыва;
68. Савка Иван Иванович — народный депутат Украины 8-го созыва;
69. Савченко Надежда Викторовна — бывший народный депутат;
70. Савчук Юрий Петрович — бывший народный депутат;
71. Сова Александр Георгиевич — народный депутат 9-го созыва;
72. Соловьев Алексей Станиславович — заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны;
73. Тарасенко Тарас Петрович — народный депутат 9-го созыва;
74. Холодов Андрей Иванович — народный депутат 9-го созыва;
75. Яковенко Евгений Геннадиевич — народный депутат 9-го созыва;
76. Яковлева Нелли Ильинична — народный депутат 9-го созыва.
Напомним
В прошлый раз правительство России расширило свой перечень санкций касательно украинцев в декабре 2020 года. Тогда в список добавили, в частности, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.
Впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры по ряду стран, которые поддержали антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.
Ранее были опубликованы отдельные имена из этого списка.