Поплавский, Дробович и более 30 нардепов: кто еще попал под свежие российские санкции. Полный список

КИЕВ. 21 августа. УНН. Под действие санкций российского правительства попали украинский певец Михаил Поплавский, директор Института нацпамяти Антон Дробович и более 30 народных депутатов 9-го созыва. УНН публикует полный список имен, которые обновились в постановлении Кабмина России от 20 августа о санкциях против украинцев.

Ограничения распространяются на:

1. Аликсийчук Александр Васильевич — украинский предприниматель, народный депутат Украины 9-го созыва;

2. Аристов Юрий Юрьевич — народный депутат Украины 9-го созыва, политик, украинский предприниматель;

3. Бабак Сергей Витальевич — народный депутат 9-го созыва, председатель комитет по вопросам образования, науки и инноваций в Верховной Раде Украины IX созыва (с 29 августа 2019)

4. Балога Виктор Иванович — народный депутат Украины 9 созыва;

5. Божик Валерий Иванович — народный депутат 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;

6. Бойко Елена Петровна — народный депутат Украины 8-го созыва;

7. Войцицкий Виктория Михайловна — украинский политик;

8. Володина Дарья Артемовна — народный депутат 9-го созыва, председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

9. Грановский Александр Геннадиевич — народный депутат 4-го созыва, бизнесмен;

10. Гриневецкий Сергей Рафаилович — бывший депутат Верховной Рады, действующий председатель Одесской областной государственной администрации с 27 ноября 2020 года;

11. Данилов Алексей Мячеславович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)

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12. Демедюк Сергей Васильевич — генерал полиции 3-го ранга, бывший начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 21 октября 2019;

13. Денисова Людмила Леонтьевна — Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

14. Джапарова Эмине Айяровна — украинская крымскотатарская политическая и государственная деятельница, журналистка, первый заместитель министра иностранных дел Украины;

15. Дробович Антон Эдуардович — директор Украинского института национальной памяти;

16. Дубинский Александр Анатольевич — народный депутат 9-го созыва;

17. Емец Леонид Александрович — бывший народный депутат Украины;

18. Ефремова Ирина Алексеевна — член Центральной избирательной комиссии в 2018-2019 гг;

19. Журжий Андрей Валерьевич — народный депутат Украины 8-го созыва;

20. Зеркаль Елена Владимировна — бывшая заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, с июня 2021 советник Министра энергетики Украины;

21. Касай Геннадий Александрович — народный депутат 9-го созыва;

22. Кауфман Борис Рафаилович — предприниматель;

23. Кираль Сергей Иванович;

24. Кирш Александр Викторович — бывший нардеп;

25. Киссе — народный депутат 9-го созыва;

26. Ковалев Александр Иванович- народный депутат Украины 9-го созыва;

27. Ковальчук Наталья Владимировна — бывший нардеп;

28. Колесник Анна Сергеевна — народный депутат 9-го созыва;

29. Копанчук Елена Евгеньевна — народный депутат 9-го созыва;

30. Красов Алексей Игоревич — народный депутат 9-го созыва;

31. Кришин Олег Юрьевич — народный депутат Украины 8-го созыва;

32. Кулеба Дмитрий Иванович — министр иностранных дел Украины;

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33. Культенко Артем Валерьевич — народный депутат 9-го созыва;

34. Куренной Владимир Константинович — бывший нардеп;

35. Кушнир Игорь Николаевич — президент Киевгорстроя, вице-президент Строительной палаты Украины;

36. Леонов Алексей Александрович — народный депутат 9-го созыва;

37. Левочкин Сергей Владимирович — бывший глава Администрации Президента Украины, экс-народный депутат Украины, предприниматель;

38. Левочкина Юлия Владимировна — народный депутат, сестра Сергея Левочкина.

39. Лукашев Александр Анатольевич — народный депутат 9-го созыва;

40. Ляшенко Анастасия Алексеевна — народный депутат 9-го созыва;

41. Макаренко Михаил Васильевич — народный депутат 9-го созыва;

42. Маркевич Ярослав Владимирович — народный депутат 8-го созыва;

43. Марумяк Олег Романович — народный депутат 9-го созыва;

44. Матиос Мария Васильевна — писательница, сестра бывшего военного прокурора Украины Анатолия Матиоса;

45. Маткивский Богдан Миронович — бывший народный депутат;

46. Мейдич Олег Леонидович — народный депутат 9-го созыва;

47. Минько Сергей Анатолиевич — народный депутат 9-го созыва;

48. Мищенко Сергей Григорьевич — народный депутат 8-го созыва;

49. Негой Федор Федорович — бывший нардеп;

50. Нестеренко Кирилл Александрович — народный депутат 9-го созыва;

51. Никонов Игорь Владимирович — предприниматель, советник мэра Киева Виталия Кличко;

52. Новак Наталья Васильевна — народный депутат 8-го созыва;

53. Одарченко Андрей Николаевич — народный депутат 9-го созыва;

54. Одарченко — бывший председатель Херсонской областной государственной администрации, экс-нардеп.

55. Осмоловская Алена Александровна;

56. Паламарчук Николай Петрович — бывший народный депутат Украины. Генерал полиции первого ранга в отставке;

57. Палица Игорь Петрович — бывший председатель Одесской областной государственной администрации, народный депутат 9-го созыва;

58. Пацкан Валерий Васильевич — бывший нардеп, председатель Счетной палаты Украины;

59. Пашковский Максим Игоревич — народный депутат 9-го созыва;

60. Пидлисецкий Лев Теофилович — бывший Народный депутат Украины;

61. Поляк Владислав Николаевич — народный депутат 9-го созыва;

62. Пономарев Александр Сергеевич — народный депутат 8-го созыва;

63. Поплавский Михаил Михайлович — певец, экс-нардеп, ректор Киевского университета культуры и искусств;

64. Резниченко Валентин Михайлович- бывший председатель Запорожской областной государственной администрации;

65. Романова Анна Анатольевна — экс-нардеп;

66. Романюк Роман Сергеевич — бывший Народный депутат Украины;

67. Рублев Вячеслав Владимирович — народный депутат 9-го созыва;

68. Савка Иван Иванович — народный депутат Украины 8-го созыва;

69. Савченко Надежда Викторовна — бывший народный депутат;

70. Савчук Юрий Петрович — бывший народный депутат;

71. Сова Александр Георгиевич — народный депутат 9-го созыва;

72. Соловьев Алексей Станиславович — заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны;

73. Тарасенко Тарас Петрович — народный депутат 9-го созыва;

74. Холодов Андрей Иванович — народный депутат 9-го созыва;

75. Яковенко Евгений Геннадиевич — народный депутат 9-го созыва;

76. Яковлева Нелли Ильинична — народный депутат 9-го созыва.

Напомним

В прошлый раз правительство России расширило свой перечень санкций касательно украинцев в декабре 2020 года. Тогда в список добавили, в частности, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.

Впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры по ряду стран, которые поддержали антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Ранее были опубликованы отдельные имена из этого списка.