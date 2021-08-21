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Саммит "Крымской платформы": в Украине начинают прибывать участники

Саммит "Крымской платформы": в Украине начинают прибывать участники

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Украине начали прибывать участники “Крымской платформы”. Уже встретили премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом в своем Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Шмыгаль отметил, что впереди насыщенная программа во Львове и Киеве, обсуждение безопасности, торгово-экономических, энергетических, туристических и многих других вопросов.

Цитата

“Рад приветствовать Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине. Грузинская делегация также примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров”, — написал Шмыгаль.

Дополнение

“Крымская платформа” — дипломатическая инициатива Украины, основной её целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыма, защиты прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова.

В учредительном саммите “Крымской платформы” примут участие делегации 45 стран и организаций. Вчера к участию присоединилась Исландия.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам ожидается принятие декларации.

Источник: УНН
Теги: Украина, Грузия
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