Самолет Superjet рейса Волгоград - Москва подал аварийный сигнал, возможно из-за разгерметизации

КИЕВ. 21 августа. УНН. Самолет SSJ100, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия, пишет УНН со ссылкой на российские СМИ, в частности агентство ТАСС.

Детали

“Пассажирский самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия, причина пока неизвестна, сообщил источник”, — говорится в сообщении ТАСС.

По данным источников других СМИ, самолет резко снизился над Тамбовской областью. Возможной причиной этого собеседник агентства назвал разгерметизацию.

Самолет продолжает полет на высоте примерно 3000 метров, сообщил источник.

Дополнение

Источник не уточнил названия авиакомпании и номера рейса. Судя по данным Flightradar24, сейчас в небе находится один SSJ100, летящий в Москву из Волгограда. Это — самолет “Аэрофлота”, выполнявший рейс SU6416. На момент написания новостий он совершал посадку в Москве.