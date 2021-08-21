Новости: Спорт
21 августа 2021, 15:38 • Сергей Куркович • 18660
Определился обладатель Суперкубка Украины по футзалу
КИЕВ. 21 августа. УНН. Херсонский клуб “Продексим” на площадке харьковского Дворца спорта “Локомотив” провел поединок за Суперкубок Украины по футзалу, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Детали
В первом тайме противостояния с “Ураганом”, футзалисты “Продексима” пропустили два мяча, однако херсонцы еще до перерыва не только сравняли счет, но и вышли вперед. Ну а во втором тайме “Продексим” забил три гола против одного от “Урагана” — 5:3.
Стоит отметить, что для “Продексима” это первый Суперкубок Украины в истории.
Дополнение
Женский футзальный Суперкубок страны выиграл столичный “Будстар-НПУ-Leonas”, который одержал волевую победу над сборной Харьковской области — 6:5.
Источник: УНН
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