Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
18660

Определился обладатель Суперкубка Украины по футзалу

Определился обладатель Суперкубка Украины по футзалу

КИЕВ. 21 августа. УНН. Херсонский клуб “Продексим” на площадке харьковского Дворца спорта “Локомотив” провел поединок за Суперкубок Украины по футзалу, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Детали

В первом тайме противостояния с “Ураганом”, футзалисты “Продексима” пропустили два мяча, однако херсонцы еще до перерыва не только сравняли счет, но и вышли вперед. Ну а во втором тайме “Продексим” забил три гола против одного от “Урагана” — 5:3.

Стоит отметить, что для “Продексима” это первый Суперкубок Украины в истории.

Дополнение

Женский футзальный Суперкубок страны выиграл столичный “Будстар-НПУ-Leonas”, который одержал волевую победу над сборной Харьковской области — 6:5.

Источник: УНН
Теги: футзал
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.