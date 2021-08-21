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Зеленский ввел в действие последние санкции СНБО против ряда лиц, в частности нардепа Деркача

Зеленский ввел в действие последние санкции СНБО против ряда лиц, в частности нардепа Деркача

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие вчерашние решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, о санкциях против супругов Шарий — Анатолия и Ольги, нардепа Андрея Деркача и Игоря Гужвы. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Главы государства.

Цитата

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, — говорится в сообщении.

Детали

Так, контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны Украины 20 августа ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача и супругов Шарий — Анатолия и Ольги и главного редактора издания “Страна” Игоря Гужвы. Санции СНБО коснутся также 28 российских спецслужащего

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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