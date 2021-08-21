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Бельгия отменяет ограничения из-за COVID-19 для ресторанов и баров, кроме Брюсселя

Бельгия отменяет ограничения из-за COVID-19 для ресторанов и баров, кроме Брюсселя

КИЕВ. 21 августа. УНН. Бельгия ослабит коронавирусные ограничения с 1 сентября, заявил премьер-министр Александр Де Кроо после встречи с правительствами разных стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Рolitico.

Детали

Однако ряд ограничений сохранятся в Брюсселе, где самый низкий уровень вакцинации в стране.

Со следующего месяца в барах и ресторанах больше не будет ограничений на количество людей за столиком и не будет фиксированных часов работы. Однако, ночные клубы еще не откроются.

Количество посетителей в частных домах тоже больше не ограничено. На свадьбах будут разрешены танцы.

С 1 октября будет еще один этап послаблений. После этого клубам позволят снова открыться.

“Мы смогли принять эти решения, потому что так много людей вакцинированы, — сказал Де Кроо. — Вакцины изменили правила игры”.

Он призвал всех бельгийцев, которые не были вакцинированы, сделать укол. В общинах с низким уровнем вакцинации местные власти активизируют работу, чтобы убедить людей пройти вакцинацию, в том числе планируют ходить по домам.

По словам Де Кроо, вакцинация останется добровольной, но будут исключения для людей, которые работают в больницах и домах престарелых.

Дополнение

По официальным данным ВОЗ, в стране за все время пандемии обнаружили 1 161 558 случаев COVID-19, жертвами стали 25 312 человек.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Бельгия
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