Голубовская: сейчас мы имеем все больше данных, что у переболевших COVID-19 вырабатывается стойкий иммунитет

КИЕВ. 21 августа. УНН. Заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская объяснила, что сейчас накапливаются все новые и новые данные о том, что у переболевших COVID-19 — иммунитет вырабатывается достаточно стойкий, пишет УНН со ссылкой на её Facebook.

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“Но что делать с переболевшими, которые как-то выпали у нас в стране из внимания? Особенно переболевшими медработниками? Согласно многим рекомендациям, например, CDC, и здравому смыслу, полгода их можно не вакцинировать. Как минимум. Ибо сейчас накапливаются все новые и новые данные о том, что иммунитет вырабатывается достаточно стойкий: хотя антитела могут потерять некоторую способность нейтрализовать разные варианты вируса, но Т-клеточный ответ стабилен и Т-лимфоциты обнаруживают фрагменты SARS-CoV-2 на поверхности клетки после его внедрения и репликации. Кроме того, В-клетки памяти (вырабатывающие антитела), по данным ряда исследований, “обладают удивительной способностью адаптироваться и изменяться с течением времени, чтобы помочь нейтрализовать инфекцию”, — написала она.

Детали

Ольга Голубовская также добавила, что: “Например, у меня спустя 11 месяцев от болезни сохраняется хороший титр нейтрализующих антител, у многих коллег после вакцинации он гораздо меньший. Каких нам бустерных доз не хватает? И кто ответит за возможные осложнения, в т.ч. и связанные с риском для жизни, как результата неоправданного и на сегодняшний день малоизученного вмешательства? О возможных отдалённых последствиях вообще говорить не приходится, ибо знаний о них сейчас быть не может, а болезнь по своей сути иммунная. Конечно, эти антитела не гарантируют от болезни, вызванной новыми штаммами, как и вакцинация. Если уже и вакцинировать реконвалесцентов (больной в стадии выздоровления — ред.), то только однократно, вовсе не нужна дважды ревакцинация. Я рада, что все чаще и чаще об этом говорят ведущие иммунологи мира”.

Дополнение

Ранее Голубовская объяснила, почему не поддерживает массовую вакцинацию переболевших COVID-19.

Ольга Голубовская указала, что в последнем номере журнала Nature президент Европейской Федерации иммунологических обществ (EFIS) профессор Андреас Радбрух совместно с коллегами опубликовали статью об иммунном ответе на SARS-CoV-2.

“Я абсолютно полностью согласна с профессором и по-прежнему являюсь противником массовой вакцинации переболевших, по крайней мере, в первые 6 месяцев”, — отметила тогда инфекционист.

Добавим, президент EFIS профессор Андреас Радбрух, основываясь на последнем исследовании, заявил, что неоправданно частая вакцинация от коронавируса также может привести к побочным эффектам.