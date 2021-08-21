Ситуация в ООС: с начала суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня

КИЕВ. 21 августа. УНН. С начала этой эпохи зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

В направлении Водяного, что у Донецка, враг применил минометы 120-го калибра.

Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нету. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

“К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 8 гектаров территории и передали на уничтожение 66 взрывоопасных предметов”, — говорится в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки, 20 августа и по состоянию на 7:00 утра 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.