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В Главном управлении разведки Минобороны привели новые детали эвакуации украинцев с Афганистана

В Главном управлении разведки Минобороны привели новые детали эвакуации украинцев с Афганистана

КИЕВ. 21 августа. УНН. Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало новые детали эвакуации с Афганистана. Пишет УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

“Украина не оставляет своих граждан наедине с бедой. В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана были эвакуированы группа наших соотечественников и граждане других государств. По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что воздушное судно находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину”, — указали в ГУР.

Контекст

Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Добавим, что как сообщил в пятницу на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нэд Прайс, а также это подтвердил в своем заявлении Госсекретарь США Энтони Блинкен — ряд стран, в том числе Украина, предложили США свою помощь в эвакуации афганцев из Кабула.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Афганистан
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