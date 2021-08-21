Договорились взаимодействовать для дальнейших этапов: Кулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев с Афганистана

КИЕВ. 21 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили эвакуацию украинцев с Афганистана. Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНН.

Детали

Стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке.

Собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 16 августа заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинский на борту было 8.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потом заявил, что в Афганистане есть еще один борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.

УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан. Сейчас отрабатывается два плана по их вывозу. В частности: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, вылетел сегодня из Киева.