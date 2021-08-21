Евросоюз заморозил помощь Афганистану в размере 1 млрд евро и заявил о непризнании Талибана

КИЕВ. 21 августа. УНН. Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных в 2021 году 57 млн евро, одновременно Брюссель объявил о замораживании предназначенного для Афганистана пакета экономической помощи в 1 млрд евро, рассчитанной на ближайшие семь лет. Об этом заявила в субботу председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после посещения центра временного приема афганских беженцев, расположенного в Испании, пишет УНН.

Детали

“Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных 57 млн евро, конкретные предложения скоро последуют”, — заявила фон дер Ляйен.

Однако она подчеркнула, что ЕС заморозит пакет экономической помощи Афганистану в 1 млрд евро, рассчитанной на ближайшие семь лет, и не будет ее направлять, пока представители движения “Талибан” “не начнут соблюдать права человека, меньшинств и женщин”.

Вопрос признания Талибана

Как заявила Урсула фон дер Ляйен: “Евросоюз поддерживает оперативные контакты с „Талибаном“, они необходимы для спасения жизней. Но речь не идет ни о каких политических переговорах или признании”.

Ранее

Стоит отметить, что во вторник, 17 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану заявил, что ЕС признает, что радикальное движение “Талибан” выиграло войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы.