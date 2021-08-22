На Херсонщине зафиксировали 45 новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 22 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 45 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерли 1230 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 456 ПЦР-исследований, 52 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 474 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 45 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из них 29 женщин и 16 мужчин. Из них 3 детей. ”, - говорится в сообщении.

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Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: “38 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 7 человек ”.

Отмечается, что за сутки умерли три человека. Имели пневмонию и Covid-19.

Также в области зафиксировано 33 выздоровления.

“Поэтому сейчас в области 37 429 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Из них

−35149 человек побороли недугов;

−1050 людей инфицировано COVID-19;

−1230 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 273 558 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 432 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.