Волейбол: сборная Украины одержала первую победу на чемпионате Европы

КИЕВ. 22 августа. УНН. В матче третьего тура группы D чемпионата Европы по волейболу среди женских национальных команд, сборная Украины победила Финляндию, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Что известно

Украинки победили в четырех партиях - 25:19, 25:23, 26:28, 25:22.

Детали

После двух поражений от фаворитов (от команд Нидерландов и Турции) подопечные Владимира Орлова обязаны были побеждать финнов для продолжения борьбы за выход в плей-офф. Почти в каждой партии происходила ожесточенная борьба, кроме первой, в которой украинкам не было равных.

Примечательно, что позже в группе D пройдет еще один матч, в котором сыграют Румыния и Швеция.

Дополнение

Сейчас украинская команда с 3-мя баллами поднялась на третью строчку с 6-ти команд. К следующему этапу пройдут четыре сильнейшие сборные из каждой группы.