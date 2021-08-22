Сегодня в Киеве Зеленский встретится с Меркель

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель встретятся в Киеве сегодня, 22 августа и сделают заявление для прессы после обеда в Мариинском дворце. Об этом сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

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"22 августа состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель. 14:00 - встреча Президента Украины и федерального канцлера ФРГ с представителями СМИ ", - указали в ОП.

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Ранее в Зеленского сообщили , что федеральная канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с рабочим визитом 22 августа.

При этом прессекретар Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что основными вопросами на повестке дня будут ситуация с безопасностью на востоке Украины, двусторонние отношения стран и запуск "Северного потока-2".

На следующий день после визита Меркель, 23 августа, состоится саммит "Крымской платформы". В нем примут участие более 40 представителей государств и организаций.

Никифоров отметил, что Меркель пригласили принять участие в саммите "Крымской платформы", однако в Офисе Президента не знают, останется она на запад после встречи с Зеленским.

К слову, перед визитом в Украину, 20 августа, Меркель отправится в Москву. Там она планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.