Китай страдает от наводнения

КИЕВ. 22 августа. УНН. С 19 августа во Китае продолжаются ливни, в результате чего на Китай нашли наводнения. Об этом пишет GreenPost, передает УНН.

Детали

Наводнения в провинции Хэнань разрушили миллионы гектаров фермерских угодий. Фермеров смущает, что власть не предлагает достаточной помощи.

China: Hebi Henan, the floods are still not receding pic.twitter.com/ApG2fsYSJm