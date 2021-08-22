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Китай страдает от наводнения

Китай страдает от наводнения

КИЕВ. 22 августа. УНН. С 19 августа во Китае продолжаются ливни, в результате чего на Китай нашли наводнения. Об этом пишет GreenPost, передает УНН.

Детали

Наводнения в провинции Хэнань разрушили миллионы гектаров фермерских угодий. Фермеров смущает, что власть не предлагает достаточной помощи.

Дождь обрушился на Санменсию (город в провинции Хэнань), дорога превратилась в реку в час пик, и люди тяжело двигались вперед.

Напомним

По меньшей мере 25 человек погибли из-за наводнений в китайском городе Чжэнчжоу центральной провинции КНР Хэнань.

Жертвами разрушительных наводнений в Турции стали более 80 человек. Убытки из-за наводнения на западе Германии достигают десятков миллиардов евро.

Новое наводнение обрушилось на Бельгию за штормовой погоды.

Источник: УНН
Теги: Китай, наводнение
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