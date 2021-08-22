Самолет с эвакуированными украинцами из Кабула был замечен в украинском авиапространстве

КИЕВ. 22 августа. УНН. 21 августа из аэропорта Кабул с эвакуированными украинцами вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ и утром 22 августа был зафиксирован уже в украинском авиапространстве. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро 22 августа самолет Ил-76МД был замечен в украинском авиапространстве.

Самолет Воздушных Сил ВС Украины эвакуирует граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана. Количество эвакуированных граждан уточняется.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 16 августа заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинский на борту было 8.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потом заявил , что в Афганистане есть еще один борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.

УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан. Сейчас отрабатывается два плана по их вывоза. В частности: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, вылетел сегодня из Киева.