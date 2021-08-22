Самолет с эвакуированными украинцами из Кабула приземлился в "Борисполе"

КИЕВ. 22 августа. УНН. Утром 22 августа военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ с эвакуированными Украинские из Афганистана приземлился в аэропорту “Борисполь”. Об этом пишет УНН.

Детали

Самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Кабула вылетел 21 августа, а приземлился в Киеве сегодня утром.

Самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ эвакуирует граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана. Количество эвакуированных граждан пока неизвестно.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 16 августа заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинский на борту было 8.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потом заявил , что в Афганистане есть еще один борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.

УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан. Сейчас отрабатывается два плана по их вывоза. В частности: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, вылетел сегодня из Киева.