В штате Теннеси наводнение унесло жизни 8 человек, среди них - дети

КИЕВ. 22 августа. УНН. Масштабное наводнение в среднем штате Теннесси унесла жизни по меньшей мере 8 человек, сообщили о десятках пропавших без вести. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис сообщил, что более 30 человек считаются пропавшими без вести. Двое из обнаруженных тел были малышами, которых забрали от отца.

Город Макьюэн в округе Хамфрис, расположенный примерно в 50 милях (80 километрах) к западу от Нэшвилла, там выпало 17 дюймов (43 сантиметров) дождя менее чем за день, повлекшее наводнения, перекрытия дорог и перебои в связи.

По данным Национальной метеорологической службы Нэшвилл, это количество осадков побила круглосуточный рекорд региона-24 сантиметра. Макьюэн и соседний город Уэйверли столкнулись с “ужасной, катастрофической ситуацией”, — сказала метеоролог Национальной метеорологической службы Крисси Херли. “Люди оказались в ловушке в своих домах и не имеют возможности выбраться”, — добавила она.

Напомним

Жертвами разрушительных наводнений в Турции стали более 80 человек. Новое наводнение обрушилось также на Бельгию за штормовой погоды.