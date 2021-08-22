В Украине уже 2,274 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 003

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,274 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 августа, - более тысячи, что меньше, чем днем ранее. Госпитализирован за сутки при этом 701 человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"За сутки 21 августа 2021 в Украине зафиксировано 1003 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 45, медработников - 17)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализированы - 701 человек;

◾️ летальных случаев - 25;

◾️ выздоровели - 236 человек.

За сутки протестировано:

◾️ методом ПЦР - 15850 человек,

◾️ методом ИФА - 2233 лица,

◾️ экспресс-тестами - 20019 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело - 2274561 человек;

◾️ выздоровели - 2200999 человек;

◾️ летальных случаев - 53 457;

◾️ проведения ПЦР-тестов - 11816619.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне.