ООС: боевики 3 раза нарушали "режим тишины"

КИЕВ. 22 августа. УНН. За прошедшие сутки, 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом УНН сообщили в штабе ООС.

Детали

В направлении Водяного, что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра. Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новолуганское противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Текущие сутки

По состоянию на 7:00 утра 22 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

Дополнение

ЦИК не может провести местные выборы на Донбассе из-за нарушения режима “тишины”.