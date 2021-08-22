Варфоломей и Епифаний сегодня проведут литургию в Софийском соборе

КИЕВ. 22 августа. УНН. На территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом сегодня состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два Предстоятели - Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Об этом УНН информируют в пресс служба ПЦУ.

Детали

Информируют, что начало богослужения в 9:00.

“Приглашаем духовенство и верных к общей молитве. Просим учитывать заходить безопасности, будут приниматься ”, - говорится в сообщении.

Напомним

Вселенский патриарх Варфоломей 20 августа прибыл с визитом в Киев. В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе прошла благодарственная молитва (доксология) по случаю прибытия в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем.