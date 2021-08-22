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Байден хочет привлечь к эвакуации людей из Афганистана гражданские самолеты

Байден хочет привлечь к эвакуации людей из Афганистана гражданские самолеты

КИЕВ. 22 августа. УНН. Администрация президента Джо Байдена сообщила американским авиалиниям о том, что возможно им придется помогать в эвакуации людей из Афганистана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Один чиновник, выступая на условиях анонимности, заявил, что перевозчикам было выдано “предупредительный приказ” в пятницу, в котором сообщалось компаниям, которые можно использовать, но решение не принято.

Чиновник заявил, что гражданский самолет не летит в Афганистан, а взамен переправлять эвакуированных из авиабаз в местах, включая Ближний Восток и Германию.

Напомним

Потенциальные угрозы Исламского государства против американцев в Афганистане заставляют американские военные разрабатывать новые способы доставки эвакуированных в аэропорт в Кабуле.

США и Германия просят своих граждан в Афганистане избегать поездок в аэропорт Кабула. Обе страны сделали соответствующие заявления в субботу, 21 августа, сославшись на угрозу безопасности.

Источник: УНН
Теги: самолет, Афганистан
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