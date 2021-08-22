Эвакуация из Афганистана: Украина вывезла 83 человека, большинство из них - иностранцы

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт “Борисполь”. На борту находились 83 гражданина, 31 из которых — украинцы, заявил на брифинге в аэропорту министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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“Мы эвакуировали из Афганистана 83 гражданина. Из них 31 гражданин Украины. Это все граждане Украины, которые на момент вылета борту смогли попасть в аэропорт”, — сказал Кулеба.

Детали

Глава офиса президента Андрей Ермак, который также прибыл встретить самолет, добавил, что “у нас в Афганистане остается еще более 100 украинских, и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации”.

Как уточнили в пресс-службе ОП, на родину эвакуационным самолетом вернулись “12 украинских военных” — граждан, которые, по данным МИД, находились на военной базе в Афганистане. Позже в ОПУ исправили сообщение, указав, что это были “12 украинцев с военной базы”.

Напомним

Утром 22 августа военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ с эвакуированными украинцами и иностранцами из Афганистана приземлился в аэропорту “Борисполь”.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 16 августа заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинский на борту было 8.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потом заявил , что в Афганистане есть еще один борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.

УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан. Сейчас отрабатывается два плана по их вывоза.