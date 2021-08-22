В четырех областях объявлено о пожарной опасности

КИЕВ. 22 августа. УНН. По состоянию на 22 августа в нескольких областях Украины наблюдается пожарная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию УкрГидрометцентра.

Детали

22 августа в Тернопольской, Полтавской, Киевской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В ГСЧС также сообщили о том, что уже зафиксированы случаи вызванных сухой и засушливой погодой возгораний на полях, где продолжается сбор урожая.

Погода 22 августа

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине без осадков.

В северных областях днем прогнозируют + 24-26 градусов, ночью 13-15. В центральных регионах ожидается + 25-27 днем и + 13-15 ночью.

В западных областях ожидается + 23-25 днем и + 11-13 ночью, а на востоке - + 25-27 днем и + 15-17 ночью. В южных регионах 25-27 днем и + 16-18 градусов ночью.