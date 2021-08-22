Новости: Киев
22 августа 2021, 10:32 • Татьяна Юдина • 9150
Завтра в столице заработает фуникулер
КИЕВ. 22 августа. УНН. 23 августа возобновляется работа фуникулера после ежегодного планового ремонта и испытаний. Об этом УНН сообщили в КП "Киевпастранс".
Детали
Запуск состоится в 12.00.
В КП "Киевпастранс" сообщили, что во время ежегодного закрытия система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой. Также специалисты обследовали пути, контактную сеть и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников.
Ремонтные работы проводятся ежегодно летом из-за уменьшения пассажиропотока. В июле-августе фуникулером пользуются до 2000 пассажиров в день - это почти вдвое меньше, чем в другие сезоны. В этом году работы начались 12 июля.
Источник: УНН
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