Завтра в столице заработает фуникулер

КИЕВ. 22 августа. УНН. 23 августа возобновляется работа фуникулера после ежегодного планового ремонта и испытаний. Об этом УНН сообщили в КП "Киевпастранс".

Детали

Запуск состоится в 12.00.

В КП "Киевпастранс" сообщили, что во время ежегодного закрытия система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой. Также специалисты обследовали пути, контактную сеть и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников.

Ремонтные работы проводятся ежегодно летом из-за уменьшения пассажиропотока. В июле-августе фуникулером пользуются до 2000 пассажиров в день - это почти вдвое меньше, чем в другие сезоны. В этом году работы начались 12 июля.