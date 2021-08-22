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США закроют аэропорт Кабула на 48 часов

США закроют аэропорт Кабула на 48 часов

КИЕВ. 22 августа. УНН. Госдепартамент США объявил, что аэропорт Кабула будет закрыт на 48 часов для эвакуации тех, кто уже находится в аэропорту. После этого рейсы возобновятся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Кhaama.

Детали

Худшая гуманитарная ситуация вокруг аэропорта Кабула достигла своего пика и совершенно беспрецедентная, поскольку, как сообщается, за последние семь дней 12 человек были или застрелены, или погибли в толпе.

США и другие страны рекомендовали своим гражданам не приходить в аэропорт, так как тысячи людей заполнили вход перед главными воротами.

Сообщается, что "въезд в аэропорт, будет осуществляться с помощью конкретных водителей такси, которые будут доставлять пассажиров к выходам".

Аэродром Баграм, когда-то самая большая авиабаза США в Афганистане, является ближайшей к международному аэропорту имени Хамида Карзая.

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Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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