США закроют аэропорт Кабула на 48 часов

КИЕВ. 22 августа. УНН. Госдепартамент США объявил, что аэропорт Кабула будет закрыт на 48 часов для эвакуации тех, кто уже находится в аэропорту. После этого рейсы возобновятся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Кhaama.

Детали

Худшая гуманитарная ситуация вокруг аэропорта Кабула достигла своего пика и совершенно беспрецедентная, поскольку, как сообщается, за последние семь дней 12 человек были или застрелены, или погибли в толпе.

США и другие страны рекомендовали своим гражданам не приходить в аэропорт, так как тысячи людей заполнили вход перед главными воротами.

Сообщается, что "въезд в аэропорт, будет осуществляться с помощью конкретных водителей такси, которые будут доставлять пассажиров к выходам".

Аэродром Баграм, когда-то самая большая авиабаза США в Афганистане, является ближайшей к международному аэропорту имени Хамида Карзая.

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