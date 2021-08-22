Афганистан: семь человек погибли в толпе возле аэропорта Кабула

КИЕВ. 22 августа. УНН. В международном аэропорту Кабула в результате давки погибли еще семь афганцев, подтвердило министерство обороны Великобритании, передает Sky News, информирует УНН.

Детали

В заявлении говорится, что "ситуация в аэропорту остается исключительно сложной, но делается все возможное, чтобы осуществлять эвакуацию как можно безопаснее".

Ранее корреспондент Sky News, находящийся на месте событий, сообщил, что перед воротами аэропорта началась давка среди толп афганцев, которые стремились прорваться в зону вылета. По его словам, несколько человек были раздавлены в толпе.

Корреспондент видел, как из толпы выносят завернутые в белую ткань тела людей.

"Солдаты и санитары пытались оказать помощь отчаявшимся, обезвоженным людям, но для некоторых помощь пришла слишком поздно", - отметил он.

Добавим

В среду, 17 человек получили ранения в давке у ворот в аэропорт. Ранее, по меньшей мере 12 человек погибли во время хаоса на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Между тем западные страны продолжают эвакуацию из Афганистана людей, спасающихся от талибов. Американские войска за неделю эвакуировали около 17 тысяч человек.