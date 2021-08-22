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Скандал вокруг "Медали Баканова": в СБУ говорят, что это памятные монеты

Скандал вокруг "Медали Баканова": в СБУ говорят, что это памятные монеты

КИЕВ. 22 августа. УНН. "Медаль Баканова", о которой написали СМИ, за разъяснением, преоставленным пресс-центром Службы безопасности Украины корреспонденту УНН, является памятной монетой.

Цитата:

"В этом году произошло стандартное вручения наград выпускникам Национальной Академии СБУ. Среди прочего им были вручены памятные коины (монеты), что является общепринятой практикой для многих спецслужб мира", - заявили в СБУ, добавив, что попытки трактовать событие иначе является исключительно информационной манипуляцией.

Контекст

Издание ZN.UA опубликовало фото с изображением, по их словам, медали с именем действующего главы СБУ Ивана Баканова. Эти знаки отличия, по информации издания, были вручены выпускникам Академии СБУ. Кроме того, издание отметило, что знак отличия не является ведомственным, а потому не мог быть отчеканен за счет бюджетных средств.

В СБУ информацию о том, за какие средства осуществлялось чеканки коинов пока не предоставили.

Источник: УНН
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