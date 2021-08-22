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В Киеве началась встреча Зеленского и Меркель

В Киеве началась встреча Зеленского и Меркель

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Мариинском дворце в Киеве началась встреча Президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится в Украине с визитом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

Зеленский поприветствовал гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций.

После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате один на один предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.

Следует заметить, что пока не известно будет ли Ангела Меркиль участвовать в мероприятиях, которые состоятся в рамках "Крымской платформы".

Добавим

Ожидается, что одним из главных вопросов переговоров глав Украины и Германии будет проблема энергетической независимости Украины и сохранения статуса тразитера.

Пресс-служба НАК "Нафтгаз" сообщила, что сегодня ожидается брифинг председателя правления Юрия Витренко на тему Сотрудничество Украины и Германии: газовый рынок, водородная экономика и Северный поток-2 "(по результатам визита в Украину канцлера Германии Ангелы Меркель).

Источник: УНН
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