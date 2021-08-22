Боксер Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры: планирует баллотироваться на пост президента Филиппин

КИЕВ. 22 августа. УНН. Легендарный боксер Мэнни Пакьяо, который становился чемпионом в восьми весовых категориях не уверен, что будет продолжать свою спортивную карьеру, после поражения. Об этом он заявил после боя с Йорденисом Угасу, передает Sky Sports, информирует УНН.

Детали

В воскресенье 42-летний Пакьяо не сумел вернуть титул суперчемпиона мира по версии WBA, проиграв обладателю титула кубинцу Йорденису Угасу решением судей.

"Я не знаю, сначала дайте мне отдохнуть, расслабиться, потом я приму решение", - сказал Пакьяо на вопрос о возвращении на ринг.

Пакьяо также заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента Филиппин.

"Я опубликую финальное заявление в следующем месяце. Знаю, что столкнулся со сложной проблемой в более сложном мире, чем бокс. Но я хочу помогать людям в моей стране", - заявил Пакьяо.

Дополнение

Сейчас боксер является членом Сената Филиппин, срок его полномочий истекает в 2022 году.

С 2016 года президентом Филиппин является Родриго Дутерте.

В активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге, восемь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.