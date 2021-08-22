Количество украинских туристов в Грузии в этом году выросла на 70%

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина и Грузия имеют все предпосылки для расширения инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с Премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об УНН этом сообщает со ссылкой на сообщение опубликованное на Правительственном портале.

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Денис Шмыгаль подчеркнул, что динамика двусторонней торговли товарами между Украиной и Грузией вышла на положительный тренд, достигнув по итогам 5 месяцев 2021 32% роста.

"Надеюсь, нам удастся развить его после экспертных переговоров в рамках Совместной межправительственной украино-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, десятое заседание которой запланировано провести в Тбилиси в конце сентября этого года", - сказал премьер-министр Украины.

Также Шмыгаль выразил заинтересованность в дальнейшем интенсивном развитии транзитного потенциала железных дорог Украины и Грузии с использованием имеющейся инфраструктуры Черноморских портов и переправ между государствами.

Премьер-министр Грузии также отметил, что стороны интенсифицировали двустороннее сотрудничество и перешли на новый уровень. В частности, страны работают в направлении энергетики, транспорта и цифрового рынка.

"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы рассмотрели те шаги, которые должны быть сделаны, чтобы наш товарооборот достиг 1 млрд долларов. Мы уже завершили взаимное признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, что облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", - отметил Ираклий Гарибашвили.

Напомним, свой визит в Украину глава правительства Грузии осуществляет в рамках участия в саммите "Крымской платформы".