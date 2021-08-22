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Грузия и Украина взаимно признали сертификаты о вакцинации от коронавируса

Грузия и Украина взаимно признали сертификаты о вакцинации от коронавируса

КИЕВ. 22 августа. УНН. Правительства Грузии и Украины успешно завершили процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом стало известно по итогам встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, состоявшейся 22 августа, передает УНН.

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"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы рассмотрели те шаги, которые должны быть сделаны, чтобы наш товарооборот достиг 1 млрд долларов. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19, что облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", - отметил Ираклий Гарибашвили.

Детали

Премьер-министр Грузии отметил, что стороны интенсифицировали двустороннее сотрудничество и перешли на новый уровень. В частности, страны работают в направлении энергетики, транспорта и цифрового рынка.

Добавим

Премьер-министр Грузии прибыл в Украину 21 августа. В Гарибашвили в Киеве запланированы также переговоры с президентом Владимиром Зеленским и со спикером Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым. 23 августа глава грузинского правительства примет участие в саммите "Крымская платформа".

Источник: УНН
Теги: Украина, Грузия, Коронавирус
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