Шахматы: украинец стал триумфатором международного турнира в Польше

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинец Кирилл Шевченко стал победителем гроссмейстерского турнира фестиваля Ауибы Рубинштейна, прошедшего в польском городе Поляница-Здруй, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации шахмат Украины.

Детали

Главным событием стал круговой турнир, в котором приняли участие 8 гроссмейстеров и 2 международных мастера.

По 6 очков набрали наш Кирилл Шевченко и чех Давид Навара. По дополнительным показателям победителем стал именно украинский гроссмейстер.

Стоит отметить, что в 6-м туре Шевченко черными фигурами переиграл своего, как оказалось, главного конкурента, рейтинг-фаворита Давида Навара.

Другой украинский гроссмейстер Сергей Овсеевич стал предпоследним - 9-м.

Напомним

Украинские шахматисты завоевали звание чемпионов мира среди студентов.