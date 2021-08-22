СМИ: королева Елизавета II готовит решительный отпор нападкам принца Гарри и Меган Маркл
КИЕВ. 22 августа. УНН. Королева Елизавета II дала задание старшим помощникам дворца подготовить юридический отпор на фоне многочисленных обвинений со стороны принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на источник из близкого окружения королевы, передает УНН.
Детали
По данным издания, команда юристов монархии находится в консультациях с экспертами в области клеветы после шквала критики со стороны супружеской пары.
Хорошо осведомленный источник сообщил The Sun, что 95-летняя королева «раздражена повторными нападками».
Так, в прошлом месяце принц Гарри заявил о том, что пишет откровенные мемуары, которые выйдут в следующем году.
"Если кто-то был назван в книге и обвинен в чем-то прямо, это может быть клеветой, а также нарушением их прав на частную семейную жизнь», - сообщил источник.
Также по его словам, на данный момент юристы монархии попросят издателей сообщить о содержащихся в книге фактах для того, чтобы иметь возможность подготовить ответ.
Добавим
7 марта было опубликовано интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.
Маркл рассказала, что находилась практически в плену у королевской семьи, которая отказывалась ей помогать, даже когда она пожаловалась на суицидальное состояние. По словам Маркл, семья не хотела давать ее сыну Арчи титул и охрану, а также обсуждала, насколько темной будет его кожа.
Принц Гарри уточнил, что в этих разговорах не участвовали Елизавета II и ее супруг принц Филипп.
Букингемский дворец ответил, что вся семья расстроена и обеспокоена рассказами пары. В заявлении говорилось, что эти проблемы обсудят в индивидуальном порядке.