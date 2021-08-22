Австрия передала Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca
КИЕВ. 22 августа. УНН. Австрия безвозмездно передала Украине 500 тысяч доз вакцины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nachrichten.
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"Белые пятна на карте вакцинации мира - это слепые пятна в защитном щите от коронавируса", - сказал министр иностранных дел страны Александр Шалленберг.
Детали
Первые 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибудут в понедельник одновременно с визитом министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в Украину, который примет участие в саммите Крымской платформы.
Дополнение
Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Украину в это воскресенье, 22 августа, и передала 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca.
С начала пандемии Германия передала Украине аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование на сумму 76 миллонов евро.
Добавим
По официальной информации по состоянию на 22 августа, более трех миллионов украинцев были полностью вакцинированы двумя дозами вакцины, что составляет около 9% населения Украины.