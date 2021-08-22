Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8130

Австрия передала Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Австрия передала Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

КИЕВ. 22 августа. УНН. Австрия безвозмездно передала Украине 500 тысяч доз вакцины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nachrichten.

Цитата

"Белые пятна на карте вакцинации мира - это слепые пятна в защитном щите от коронавируса", - сказал министр иностранных дел страны Александр Шалленберг.

Детали

Первые 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибудут в понедельник одновременно с визитом министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в Украину, который примет участие в саммите Крымской платформы.

Дополнение

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Украину в это воскресенье, 22 августа, и передала 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

С начала пандемии Германия передала Украине аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование на сумму 76 миллонов евро.

Добавим

По официальной информации по состоянию на 22 августа, более трех миллионов украинцев были полностью вакцинированы двумя дозами вакцины, что составляет около 9% населения Украины.

Источник: УНН
Теги: Австрия, вакцина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.