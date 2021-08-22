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Новости: Криминал и ЧП
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Задержанного по подозрению во взяточничестве члена Комиссии по регулированию азартных игр суд отправил под арест

КИЕВ. 22 августа. УНН. Задержанного по подозрению во взяточничестве члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Гетьмана суд отправил под арест, определив размер залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Цитата:

"22 августа 2021 Высшим антикоррупционным судом полностью удовлетворено ходатайство детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, и выбрано для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним

21 августа 2021 детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщено о подозрении члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей за получение неправомерной выгоды в размере 90 тыс. долл. США, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Источник: УНН
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