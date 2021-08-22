Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15990

На Донбассе от вражеских обстрелов сегодня погиб военный

На Донбассе от вражеских обстрелов сегодня погиб военный

КИЕВ. 22 августа. УНН. Российско-оккупационные войска по состоянию на 17.00 22 августа дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов, один военнослужащий погиб. Об этом в сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил, передает УНН.

Детали

Вблизи Луганского оккупанты обстреляли наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

Источник: УНН
Теги: ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.