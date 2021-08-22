На Донбассе от вражеских обстрелов сегодня погиб военный

КИЕВ. 22 августа. УНН. Российско-оккупационные войска по состоянию на 17.00 22 августа дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов, один военнослужащий погиб. Об этом в сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил, передает УНН.

Детали

Вблизи Луганского оккупанты обстреляли наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.